Украинская теннисистка Даяна Ястремская не только активно тренируется, а еще и успела ошеломить болельщиков красивой фотосессией. Девушка приняла участие в съемке на социальную тематику, которую болельщики осудили.

Фотографии выложила 20-летняя теннисистка в своем Twitter. Она коротко подписала фото: "Равенство". Казалось, что фанаты высоко оценят интересную фотосессию девушки, но случилось иначе.

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Креативная фотосессия украинки

У многих пользователей этот пост вызвал негативную реакцию. Некоторые пользователи даже призвали Ястремскую удалить свой профиль.

Фотосессия теннисистки / twitter.com/d_yastremska

Добавим, что ранее WTA сняла историю о жизни талантливой теннисистки. Также Даяна Ястремская стала главной героиней социального мультфильма о борьбе против коронавируса. А в начале карантина создала штаб для поддержки людей.

Карьера Даяны Ястремской