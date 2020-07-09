Ястремская поддержала борьбу с расизмом, но получила сокрушительную критику: фото
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не только активно тренируется, а еще и успела ошеломить болельщиков красивой фотосессией. Девушка приняла участие в съемке на социальную тематику, которую болельщики осудили.
Фотографии выложила 20-летняя теннисистка в своем Twitter. Она коротко подписала фото: "Равенство". Казалось, что фанаты высоко оценят интересную фотосессию девушки, но случилось иначе.
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Креативная фотосессия украинки
У многих пользователей этот пост вызвал негативную реакцию. Некоторые пользователи даже призвали Ястремскую удалить свой профиль.
Фотосессия теннисистки / twitter.com/d_yastremska
Добавим, что ранее WTA сняла историю о жизни талантливой теннисистки. Также Даяна Ястремская стала главной героиней социального мультфильма о борьбе против коронавируса. А в начале карантина создала штаб для поддержки людей.
Карьера Даяны Ястремской
- На юниорском уровне Ястремская достигала шестой строчки мирового рейтинга, была финалисткой Уимблдонского турнира 2016 года среди девушек в одиночном разряде, а также финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде.
- На взрослом уровне дебют Даяны в турнирах WTA состоялся в 2016 году на Istanbul Cup. В следующем году на этом же турнире она одержала свою первую победу, одолев в первом круге Андреу Петкович.
- В июле 2018 года Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток, первой из тех, кто родился в 2000-х годах. 14 октября того же года она получила свой первый титул в WTA туре на турнире Hong Kong Tennis Open. Украинка победила в финале 24-ю ракетку мира китаянку Ван Цян. В течение турнира Даяна не отдала своим соперницам ни одного сета и установила рекорд Украины, завоевав титул в возрасте 18 лет и 4 месяца.