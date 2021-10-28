Теннисистка из Румынии выходит на корт в историческом образе Дракулы: видео

Румынская теннисистка Жаклин Кристиан участвует в турнире WTA 250 в Клуж-Напоке. Спортсменка решила запомниться не только игрой, но и стилем одежды, в котором выходит на матчи.

Образ, который помогает побеждать

23-летняя румынская теннисистка продолжает свой победный путь на турнире WTA. Жаклин Адина Кристиан одержала две победы на старте соревнований. Также девушка выделилась своим выходом на корт.

Кстати Две победы в двух матчах: украинские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Румынии

Жаклин еще с первого матча выходит на корт в стиле графа Дракулы. Почему такой образ выбрала теннисистка? Турнир называется Transylvania Open. Именно в этой области в известном романе Брэма Стокера жил вампир граф Дракула.

Кристиан решила придерживаться исторического стиля. Со стороны ее образ выглядит довольно экстравагантно. Отметим, что Кристиан занимает 105 место в рейтинге WTA.

Интересный образ Жаклин Кристиан: видео

В стартовом матче румынка с трудом обыграла словенку Каю Юван. Поединок длился три сета – 3:6, 7:6, 7:6.

Во втором раунде Кристиан неожиданно нанесла поражение Айле Томлянович из Австралии – 7:6, 7:5. Снова нелегкая победа для 23-летней Жаклин.

Жаклин Кристиан вышла в четвертьфинал турнира в Румынии. Ее следующей соперницей станет победительница матча между Симоной Халеп (Румыния) и Варварой Грачевой из России.

В 1/4 финала пробились уже две украинские теннисистки – Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Свой поединок 1/8 финала еще не сыграла Марта Костюк.