Образ, який допомагає перемагати

23-річна румунська тенісистка продовжує свій переможний шлях на турнірі WTA. Жаклін Адіна Крістіан здобула дві перемоги на старті змагань. Також дівчина виділилась своїм виходом на корт.

До речі Дві перемоги у двох матчах: українські тенісистки вийшли в 1/4 фіналу турніру у Румунії

Жаклін ще з першого матчу виходить на корт у стилі графа Дракули. Чому такий образ обрала тенісистка? Турнір має назву Transylvania Open. Саме у цій області у відомому романі Брема Стокера жив вампір граф Дракула.

Крістіан вирішила дотриматись історичного стилю. Зі сторони її образ виглядає доволі екстравагантно. Зазначимо, що Крістіан посідає 105 місце у рейтингу WTA.

Цікавий образ Жаклін Крістіан: відео

У стартовому матчі румунка з труднощами переграла словенку Каю Юван. Поєдинок тривав три сети – 3:6, 7:6, 7:6).

У другому раунді Крістіан несподівано завдала поразки Айлі Томлянович із Австралії – 7:6, 7:5. Знову нелегка перемога для 23-річної Жаклін.

Жаклін Крістіан вийшла у чвертьфінал турніру у Румунії. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між Сімоною Халеп (Румунія) та Варварою Грачовою із Росії.

Відзначимо! В 1/4 фіналу пробились вже дві українські тенісистки – Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Свій поєдинок 1/8 фіналу ще не зіграла Марта Костюк.