Образ, который помогает побеждать
23-летняя румынская теннисистка продолжает свой победный путь на турнире WTA. Жаклин Адина Кристиан одержала две победы на старте соревнований. Также девушка выделилась своим выходом на корт.
Кстати Две победы в двух матчах: украинские теннисистки вышли в 1/4 финала турнира в Румынии
Жаклин еще с первого матча выходит на корт в стиле графа Дракулы. Почему такой образ выбрала теннисистка? Турнир называется Transylvania Open. Именно в этой области в известном романе Брэма Стокера жил вампир граф Дракула.
Кристиан решила придерживаться исторического стиля. Со стороны ее образ выглядит довольно экстравагантно. Отметим, что Кристиан занимает 105 место в рейтинге WTA.
Интересный образ Жаклин Кристиан: видео
- В стартовом матче румынка с трудом обыграла словенку Каю Юван. Поединок длился три сета – 3:6, 7:6, 7:6.
- Во втором раунде Кристиан неожиданно нанесла поражение Айле Томлянович из Австралии – 7:6, 7:5. Снова нелегкая победа для 23-летней Жаклин.
Жаклин Кристиан вышла в четвертьфинал турнира в Румынии. Ее следующей соперницей станет победительница матча между Симоной Халеп (Румыния) и Варварой Грачевой из России.