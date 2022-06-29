Калинина – Цуренко 6:3, 4:6, 3:6

Ангелина является первой ракеткой Украины, она занимает 34 место в мировом рейтинге. Зато Леся только 101-я, пишет 24 канал.

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До этого теннисистки ни разу не играли друг с другом на профессиональном уровне.

В первом сете Калинина доказала свой статус. Во второй партии Лесе удалось навязать свою игру сопернице и забрать в десятом гейме подачу Ангелины, а вместе с ним и сет.

В решающем сете украинки взяли по подаче, а в очень длинном третьем гейме Калинина сделала брейк.

Казалось бы, что интриги уже не будет, однако Цуренко сохранила стабильность и перевернула финишную прямую игру в свою пользу.

Цуренко обновила свой лучший результат на Уимблдоне, пройдя в третий круг. Единственный раз Леся доходила так далеко в 2017 году.

Цуренко – единственная украинка, которая сыграет в третьем круге Уимблдона-2022. Марта Костюк уступила представительницу Китая Чжан Шуай и выбыла из борьбы.

К слову. Следующей соперницей Цуренко будет немка Юле Нимайер. 97 ракетка мира сегодня сенсационно выбила из турнира фаворитку нижней четверти сетки, эстонку Анетт Контавейт.