Тенерифе не может потянуть зарплату Соля из Динамо

В Тенерифе прокомментировали возвращение Франа Соля в киевское Динамо. Опять причиной стала финансовая часть.

Почему Соль не остался в Испании

Спортивный директор Тенерифе Хуан Карлос Кордеро рассказал, почему Тенерифе отпустил Франа Соля. Испанский клуб не стал продлевать аренду футболиста.

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Руководство Тенерифе хотело оставить нападающего в своем составе. Но трансфер испанцы не потянули. Причиной стала финансовая часть.

Должен вернуться в киевское Динамо. У него там очень высокая зарплата. В прошлом году мы не платили и 30% от его зарплаты,

– отметил Кордеро.

За испанскую команду Соль сыграл 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Форвард возвращается в Киев, но может в расположении киевлян не задержаться. Главный тренер Динамо Мирча Луческу не рассчитывает на испанца. Соглашение с динамовцами рассчитано до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.