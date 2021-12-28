Техническая ошибка: звездный украинский футболист случайно попал в заявку Зари

Украинский полузащитник Владлен Юрченко попал в заявку Зари на сайте УПЛ из-за технической ошибки. Луганский клуб еще не приступил к трансферной деятельности и подписанию новичков.

По информации источника, несмотря на то, что Юрченко находится в статусе свободного агента и ищет новую команду, Заря не рассматривает вариант сотрудничества со своим бывшим футболистом.

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Кстати, на сайте УПЛ Владлен до сих пор указан футболистом "мужиков". Юрченко выступал за луганчан с 2019 по 2021 годы.

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