Техническая ошибка: звездный украинский футболист случайно попал в заявку Зари

28 декабря 2021 , 10:01
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Источник:

Meta-ratings.com.ua

Украинский полузащитник Владлен Юрченко попал в заявку Зари на сайте УПЛ из-за технической ошибки. Луганский клуб еще не приступил к трансферной деятельности и подписанию новичков.

По информации источника, несмотря на то, что Юрченко находится в статусе свободного агента и ищет новую команду, Заря не рассматривает вариант сотрудничества со своим бывшим футболистом.

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Кстати, на сайте УПЛ Владлен до сих пор указан футболистом "мужиков". Юрченко выступал за луганчан с 2019 по 2021 годы.

Последний сезон в Десне

  • Юрченко стал игроком Десны в июле 2021 года. Футболист пришел в команду в статусе свободного агента.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл за команду Александра Рябоконя 7 поединков, в которых забил всего один гол и отличился двумя ассистами.
  • Десна также потеряла двух опытных игроков – Филиппа Будковского и Андрея Тотовицкого. Случилось это еще до ухода Юрченко.
Автор: Юрій Семенюк