За інформацією джерела, попри те, що Юрченко нині перебуває у статусі вільного агента і шукає нову команду, Зоря не розглядає варіант співпраці зі своїм колишнім футболістом.
До слова Юрченко розірвав контракт із Десною: клуб має борги перед головною зіркою
До слова, на сайті УПЛ Владлен досі вказаний футболістом "мужиків". Юрченко виступав за луганців з 2019-го по 2021 роки.
Останній сезон у Десні
- Юрченко став гравцем Десни у липні 2021 року. Футболіст прийшов у команду у статусі вільного агента.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за команду Олександра Рябоконя 7 поєдинків, у яких забив лише один гол та відзначився двома асистами.
- Десна також втратила двох досвідчених гравців – Пилипа Будківського та Андрія Тотовицького. Сталось це ще до відходу Юрченка.