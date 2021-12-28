За інформацією джерела, попри те, що Юрченко нині перебуває у статусі вільного агента і шукає нову команду, Зоря не розглядає варіант співпраці зі своїм колишнім футболістом.

До слова Юрченко розірвав контракт із Десною: клуб має борги перед головною зіркою

До слова, на сайті УПЛ Владлен досі вказаний футболістом "мужиків". Юрченко виступав за луганців з 2019-го по 2021 роки.

Останній сезон у Десні