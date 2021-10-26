Ініціатори закону вимагають справедливості

Прихильники законопроєкту переконані, що чоловіки є сильнішими та витривалішими при народженні, тому не повинні змагатися з дівчатами на рівні.

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Ми захищаємо наших дочок і внучок, відстоюємо їх право чесно змагатися в спорті. Біологічно чоловіки мають несправедливу перевагу перед дівчатами в спорті,

– заявила ініціаторка нового закону Валорі Суонсон.

Проте прибічники рівноправності не погоджуються з такими нововведеннями та запевняють, що наразі не існує доказів того, що трансгендерні дівчата є сильнішими у спорті.

Також вони наголоси, що діти повинні мати повне право на статеве самовизначення, не піддаючись тиску з боку дорослих.

У 2021 році у 31 американському штаті внесли щонайменше 35 законів, які забороняють трансгендерній молоді займатися спортом.