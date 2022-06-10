Тебе нужно затащить его в драку, – Белью назвал победную тактику Джошуа в реванше с Усиком

Летом 2022 года Энтони Джошуа попытается взять реванш у Александра Усика. Бывший британский боксер Тони Белль рассказал о тактике боя, которая может принести победу его земляку.

Белью: Нужно нажимать на газ и следовать нокауту

Тони Белью похвалил решение Джошуа сменить тренера перед реваншем с Усиком. По мнению Тони, это было верным поступком, ведь Энтони нужны новые идеи и подход – видеть и уничтожать соперника.

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Бывший британский боксер назвал победоносную тактику для своего земляка.

Не нужно стараться боксировать с хорошим боксером. Тебе нужно затащить его в драку. У Джошуа есть очень сильные стороны – атлетизм, сила, сила. Нужно пользоваться этим, а не искать что-нибудь другое. Ему нужно нажимать газ и идти за нокаутом. Но сейчас у Джошуа просто не может быть соперника посильнее, чем Усик,

– заявил Белью.

Также Тони отметил украинца, назвав его невероятным боксером, которому сложно нанести поражение.

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