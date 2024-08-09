Американцы одержали яркую победу со счетом 95:91. Они совершили невероятный камбэк, уступая в 13 очков перед стартом последней четверти.

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Очередной рекорд Леброна Джеймса

Важную роль в победе сборной США сыграл самый результативный игрок в истории баскетбола Леброн Джеймс. Он провел на площадке чуть больше, чем 32 минуты и установил уникальное достижение.

В этом поединке легендарный ветеран оформил трипл-дабл (16 очков, 12 подборов и 10 ассистов). Он стал для Леброна вторым на Олимпийских играх и четвертым в целом в истории турнира.

Таким образом, 39-летний игрок стал первым баскетболистом, который оформил несколько трипл-даблов на Олимпийских играх. Первый он записал в свой актив на Олимпиаде-2012 в матче против Австралии.

Справка. Другие два трипл-дабла делали серб Лука Дончич (в 2021 году) и представитель СССР Александр Белов (в 1976 году).

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Отметим, что в финале Олимпийских игр-2024 по баскетболу встретятся сборные Франции и США. Матч состоится 10 августа и начнется в 22:30 по киевскому времени.