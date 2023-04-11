Всему "виновен" Цыганков: игрок Жироны удалился из социальных сетей из-за инцидента с украинцем

Нападающий каталонского коллектива Тати Кастельянос издал свои страницы в социальных сетях. Все из-за инцидента с Виктором Цыганковым.

На Тате Кастельяноса разразилась волна критики со стороны болельщиков Жироны. Нападающий каталонского коллектива не выдержал такого давления со стороны собственных фанатов.

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Жирона сыграла в безголевую ничью с Барселоной (0:0) в каталонском дерби, однако результат матча мог смело быть в пользу "бело-красных". В одном из моментов матча Кастельянос, который был с мячом, и Цыганков вышли лицом к лицу с голкипером Барселоны. Тате вместо того, чтобы отдать пас на пустые ворота Виктору, самостоятельно пробил и не реализовал убийственный момент.

Этот эпизод и другие ошибки в матче от Кастельяноса вызвали бурю агрессии со стороны фанатов Жироны, что очень огорчило аргентинского футболиста. Нападающий каталонского коллектива решил уйти подальше от чрезмерной критики фанатов и удалить свои страницы в социальных сетях, в частности, в твиттере и инмтаграмме, где фанаты "бело-красных" больше всего его позорили. Также наставник Жироны Мичел Санчес рассказал, что Кастельянос очень волновался из-за своих неудач. даже плакал в раздевалке.

Удаленные страницы Кастельяноса / твиттер Нила Соли

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