Барселона – Жирона 0:0

Главный тренер Жироны Мичел внес в стартовый состав команды украинца Виктора Цыганкова. Экс-игрок Динамо в последних матчах стал настоящим лидером "жирондинцев", пишет 24 Канал.

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Достойная игра Цыганкова

У команды Мичела в нынешнем чемпионате есть все шансы побороться за место в еврокубках, но для этого нужно было выигрывать у "блаугранас". Уже на 2-й минуте дерби Цыганков мог отличиться голом в ворота тер Штегена. Вингер отозвался на прострельную передачу партнера по команде, но пробил неудачно.

Подопечные Хави ответили опасным ударом Левандовского. Фавориты поединка ближе к середине тайма полностью контролировали ход поединка. В конце первой 45-минутки близки к успеху были игроки Барселоны, однако ударам Рафиньи и Араухо не хватало точности.

На 55-й минуте игры "жирондинцы" создали стопроцентную возможность для Кастельяноса. Хавбек не воспользовался блестящей передачей, направив мяч мимо правой штанги. Параллельно с Кастельяносом набегал Цыганков, на которого напрашивался пас. Однако испанец решил завершить эпизод своими силами.

За 20 минут до завершения матча Мичел посадил на скамью запасных Цыганкова, не сумевшего отличиться результативным действием.

Заключительные минуты поединка прошли под диктовку подопечных Хави. Однако до финального свистка они так и не сумели забить победный гол. На последнем рубеже чудеса творил голкипер Жироны Гассанига.

В итоге Барселона пополнила свой очковый багаж одним баллом. Каталонцы опережают мадридский Реал на 13 пунктов.

Жирона сохранила за собой 11 ту строчку. Расстояние до еврокубкового 6-го места составляет 10 баллов.

Видеообзор матча Барселона – Жирона