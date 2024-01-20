Тарас остается: Шахтер продлил контракт с капитаном и лидером сборной Украины
Источник:сайт Шахтера
Степаненко решил продлить соглашение с "горняками" еще на год. Полузащитник выступает за дончан с 2010 года и успел стать системообразующим игроком.
Донецкий Шахтер активно готовится к возобновлению сезона. Команда Марино Пушича работает над кадровым обеспечением и уже приобрела у Палмейраса вингера Кевина за 12 миллионов евро.
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Еще один сезон с капитаном
Кроме того, дончане решили закрепить отношения со своим лидером. Официальный сайт Шахтера сообщил, что клуб продлил контракт с Тарасом Степаненко.
Тарас Степаненко останется в Шахтере до конца сезона 2024-2025 / twitter.com/FCShakhtar
Соглашение с 34-летним опорным хавбеком должно заканчиваться в конце этого сезона. Теперь же Тарас подписал под контрактом до лета 2025 года.
Степаненко является действующим капитаном Шахтера и важным игроком для "горняков" этого сезона. На его счету 18 матчей во всех соревнованиях и один ассист.
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Карьера Тараса Степаненко
- полузащитник является питомцем запорожского Металлурга, за который поиграл с 2007 по 2010 годы
- в мае 2010-го футболист перебрался в Шахтер, который не покидал до сих пор
- в футболке "горняков" Степаненко провел 411 матчей, что является пятым показателем в истории дончан
- на счету Тараса 29 голов и 25 результативных передач
- вместе с Шахтером игрок получил 23 трофеев – девять чемпионств в УПЛ и по семь Кубков и Суперкубков
- также Степаненко является важным игроком для сборной Украины, за которую дебютировал в 2010 году
- за это время Тарас съездил с командой на два чемпионата Европы, а на последнем помог сборной выйти в четвертьфинал.
- всего в "сине-желтой" футболке Степаненко провел 81 матч, забив четыре гола