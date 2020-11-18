Сборную России по бобслею отправили на карантин. Поэтому российские спортсмены пропустят первый и второй этап Кубка мира в латвийской Сигулде.

Причиной для отправки сборной России на карантин стало то, что у трех спортсменов обнаружили коронавирус.

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"У троих российских бобслеистов в результате тестирования было выявлено коронавирус. Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила Международной федерации бобслея и скелетона по COVID-19, и поэтому российскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, которые проживают в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине", – заявил в комментарии ТАСС директор трассы Дайнис Дукурс.

При этом российская сборная пропустит сразу два этапа Чемпионата мира. После первого этапа в Сигулде 21-22 ноября, они пропустят и этап 28-29 ноября, который тоже состоится в Латвии.

Стоит добавить, что в целом от соревнований отстранили 14 спортсменов, у которых обнаружили положительные тесты на коронавирус, или же они были в контакте с инфицированными. Однако только российскую сборную по бобслею полностью отправили на карантин.

В то же время российских скелетонистов к соревнованиям пока допустили, ведь они живут отдельно. Но и к ним у организаторов есть ряд вопросов.

"Мы здесь очень жестко придерживаемся правил, ходим в масках и придерживаемся социальной дистанции в два метра. Россияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолете, где каждый пассажир сидел отдельно. Но потом в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не придерживался никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы", – заявил Дайнис Дукурс.