Збірну Росії з бобслею відправили на карантин. Відтак російські спортсмени пропустять перший та другий етап Кубка світу в латвійській Сігулді.

Причиною для відправлення збірної Росії на карантин стало те, що у трьох спортсменів виявили коронавірус.

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"У трьох російських бобслеїстів в результаті тестування було виявлено коронавірус. Повторне тестування підтвердило результати першого. Є правила Міжнародної федерації бобслею і скелетону щодо COVID-19, і тому російську команду відсторонили від участі в етапі Кубка світу в Сігулді. Тепер бобслеїсти, які проживають в Сігулді в одному місці, повинні тут відсидіти кілька днів на карантині", – заявив в коментарі ТАСС директор траси Дайніс Дукурс.

При цьому російська збірна пропустить одразу два етапи Чемпіонату світу. Після першого етапу в Сігулді 21-22 листопада, вони пропустять і етап 28-29 листопада, який теж відбудеться в Латвії.

Варто додати, що загалом від змагань було відсторонено 14 спортсменів, в яких виявили позитивні тести на коронавірус, або ж вони були в контакті з інфікованими. Однак лише російську збірну з бобслею цілком відправили на карантин.

Водночас російських скелетоністів до змагань поки допустили, адже вони живуть окремо. Але і до них в організаторів є ряд питань.

"Ми тут дуже жорстко дотримуємося правил, ходимо в масках і дотримуємося соціальної дистанції у два метри. Росіяни нам сказали, що прилетіли в Латвію чартером в дуже великому літаку, де кожен пасажир сидів окремо. Але потім в інтернеті з'явився відеоролик із загальним танцем в салоні літака, де ніхто не дотримувався жодних карантинних правил. Це доводить, що представники Росії не були до кінця чесні, відповідаючи на наші запитання", – заявив Дайніс Дукурс.