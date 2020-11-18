ФИФА официально объявила о переносе клубного чемпионата мира 2020 года, который должен был пройти в декабре текущего года, на январь 2021 года.

Решение принято в связи с пандемией коронавируса и ее "продолжающемся воздействием на футбол". Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Смотрите также Матч Швейцария – Украина окончательно не состоится: заявление УЕФА по этому поводу

Клубный чемпионат мира по футболу ФИФА в Катаре, который изначально был запланирован на декабрь 2020 года, подвергся разрушительному воздействию пандемии на континентальные клубные чемпионаты.

"Введение строгих протоколов возвращения к игре способствовало успешному восстановлению континентальных клубных чемпионатов, последний из которых теперь планируется завершить до конца января 2021 года. В результате Клубный чемпионат мира по футболу 2020 года теперь будет проходить с 1 по 11 февраля 2021 года в Катаре", – говорится в сообщении.

Что известно о клубном чемпионате мира