Тампа-Бэй не смогла в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли, проиграв решающий матч дома

В национальной хоккейной лиге определился победитель Кубка Стэнли. Им стала команда Колорадо Эвеланш, которая в финальной серии одолела Тампа-Бэй Лайтнинг.

Именно Тампа-Бэй два предыдущих сезона выигрывала Кубок Стэнли. И имела возможность в третий раз выиграть этот трофей. Но на этот раз помешали "молниям" хоккеисты из Колорадо.

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Эвеланш выиграли первые два домашних матча финальной серии. При этом, если в первом матче победу удалось одержать лишь в овертайме, то во втором матче был зафиксирован счет 7:0.

В первой домашней игре Тампа-Бэй выиграла. А вот вторую проиграла – и снова в овертайме. Но отпраздновать победу в Кубке Стэнли Колорадо в домашних стенах не удалось – Лайтнинг победили на выезде, сократив отставание в финальной серии.

Но 26 июня (ночь на 27 июня в Украине) Колорадо сумел завоевать трофей. Пропустив шайбу в первом периоде, Эвеланш во втором периоде дважды отличился в воротах соперника.

Колорадо выиграл Кубок Стэнли в третий раз в истории. Ранее Эвеланш становились обладателями трофея в 1996 и 2001 годах. Команда имеет 100-процентный показатель – три победы в трех финалах.

Тампа-Бэй не смогла стать победителем Кубка Стэнли в третий раз подряд. "Молнии" выигрывали турнир в 2020 и 2021 годах. Также они становились победителями в 2004 году.

Кубок Стэнли не поедет в Россию

У хоккеистов команды-победителя Кубка Стэнли есть право привезти трофей в свою страну. Однако по итогам сезона 2021/22 российские хоккеисты не смогут отвезти кубок к себе домой. Все из-за войны, которую Россия ведет против Украины. Ни один российский хоккеист не высказался по этому поводу. Но под давлением общественного мнения НХЛ отказалась от сотрудничества с Россией. А заодно и Белоруссия попала под санкции.

Следует отметить, что в составе победителя Кубка Стэнли выступает россиянин Валерий Ничушкин. А вот в "молниях" в составе сразу трое россиян – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Обзор финального матча Кубка Стэнли