Ведущая хоккейная лига на стороне Украины
Самая уставная хоккейная лига мира сделала призыв в поддержку Украины. Прессслужба НХЛ выложила на своей официальной странице в инстаграмме видеоролик, которым призвала помочь благотворительному фонду "Украинская хоккейная мечта".
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В Украине создали благотворительный фонд для возобновления хоккейной мечты украинских детей
Этот хоккейный фонд из Украины собирает средства для восстановления поврежденных ледовых арен нашей страны. Цель этого сбора – 10 миллионов долларов.
Благотворительный фонд "Украинская хоккейная мечта" стремится создать дорожную карту будущего для украинских детей, где хоккей предоставляет возможности и разнообразный жизненный опыт. Их цель – собрать 10 миллионов долларов для реконструкции ледовых арен, запуска образовательных программ и продвижения хоккея среди детей,
– говорится в публикации. Важно! Перечислить средства в благотворительный фонд может абсолютно каждый. Достаточно оставить свое пожертвование на сайте по ссылке.
Видеоролик благотворительного фонда
Цели фонда сохранение украинского хоккея во время войны; восстановление разрушенных ледовых арен; налаживание работы хоккейных школ; запуск работы образовательных программ; организация детских и юношеских соревнований; популяризация хоккея среди детей.
До полномасштабного вторжения России в Украину программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планировала в мирное время построить 19 новых ледовых арен. Их ориентировочная стоимость должна была составить 5,4 миллиарда гривен.