Ведущая хоккейная лига на стороне Украины

Самая уставная хоккейная лига мира сделала призыв в поддержку Украины. Прессслужба НХЛ выложила на своей официальной странице в инстаграмме видеоролик, которым призвала помочь благотворительному фонду "Украинская хоккейная мечта".

К теме В Украине создали благотворительный фонд для возобновления хоккейной мечты украинских детей

Этот хоккейный фонд из Украины собирает средства для восстановления поврежденных ледовых арен нашей страны. Цель этого сбора – 10 миллионов долларов.

Благотворительный фонд "Украинская хоккейная мечта" стремится создать дорожную карту будущего для украинских детей, где хоккей предоставляет возможности и разнообразный жизненный опыт. Их цель – собрать 10 миллионов долларов для реконструкции ледовых арен, запуска образовательных программ и продвижения хоккея среди детей,

– говорится в публикации.