Фомин: Люди просто доедают то, что осталось в погребе

Родной регион опытного 36-летнего Руслана Фомина оккупировали российские захватчики. Жители Русской Лозовой, откуда родом футболист, на грани голода.

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Враги закрыли въезд и выезд со стороны Харькова, потому люди находятся без воды и хлеба. Местные, живущие в 20 километрах от границы с Россией, держатся только на остатках пищи, которая была в их домах.

Я из Русской Лозовой, это в 20 километрах от Белгорода. Сейчас там русские солдаты, бомжи, можно сказать, учитывая, как они выглядят. Там закрыли въезд со стороны Харькова, ни уехать, ни заехать. Сейчас там просто голод, хлеба нет, нет воды. Люди просто доедают то, что осталось в погребе. В остальном в этом "русском мире", у "освободителей", которые к нам пришли, нищета,

– рассказал игрок Металлиста.

Харьков и область стала одним из эпицентров войны в Украине. Оккупанты регулярно атакуют мирный город. За минувшие сутки, 16 апреля, оккупанты 23 раза обстреляли Харьковщину и нанесли один ракетный удар.

Что известно о карьере Руслана Фомина