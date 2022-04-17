Фомін: Люди просто доїдають те, що залишилося у льоху

Рідний регіон досвідченого 36-річного Руслана Фоміна окупували російські загарбники. Жителі Руської Лозової, звідки родом футболіст, на межі голоду.

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Вороги закрили в'їзд та виїзд зі сторони Харкова, тому люди перебувають без води та хліба. Місцеві, які живуть за 20 кілометрів від кордону з Росією, тримаються лише на залишках їжі, яка була у їх домівках.

Я з Руської Лозової, це за 20 кілометрів від Бєлгорода. Зараз там російські солдати, бомжі, можна сказати, з огляду на те, як вони виглядають. Там закрили в'їзд з боку Харкова, ні виїхати, ні заїхати. Зараз там просто голод, хліба немає, води немає. Люди просто доїдають те, що залишилося у льоху. В іншому в цьому "руському мирі", у "визволителів", які до нас прийшли, злидні,

– розповів гравець Металіста.

Відзначимо, що Харків та область стала одним із епіцентрів війни в Україні. Окупанти регулярно атакують мирне місто. За минулу добу, 16 квітня, окупанти 23 рази обстріляли Харківщину та завдали одного ракетного удару.

Що відомо про кар'єру Руслана Фоміна