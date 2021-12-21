"Там, где рождается новая жизнь": капитан Динамо Сидорчук ждет пополнения в семье
21 декабря 2021 , 19:34Читати новину українською
30-летний полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук перед второй частью сезона отдыхает на Мальдивах. Футболист с женой ждет четвертого ребенка.
В инстаграме Сергей выложил фото с беременной женой. Сидорчук уже имеет троих детей — сына и дочерей-двойняшек.
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"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", — прокомментировал Сергей фото с женой Анной.
Сергей Сидорчук с женой / Фото instagram.com/sydorchuksergey
- В текущем сезоне Сергей Сидорчук отыграл в составе Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
- В этом сезоне УПЛ Динамо занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков.