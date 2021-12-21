У інстаграмі Сергій виклав фото з вагітною дружиною. Сидорчук уже має трьох дітей — сина та доньки-двійнята.
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"Там, де народжується нове життя, кохання житиме вічно", — прокоментував Сергій фото з дружиною Ганною.
Сергій Сидорчук з дружиною / Фото instagram.com/sydorchuksergey
- У поточному сезоні Сергій Сидорчук відіграв у складі Динамо 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.
- Цього сезону УПЛ Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці, набравши 45 очок.