В инстаграме Сергей выложил фото с беременной женой. Сидорчук уже имеет троих детей — сына и дочерей-двойняшек.

Смотрите также Transfermarkt обновил стоимость футболистов из чемпионата Украины: кто самый дорогой игрок УПЛ

"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", — прокомментировал Сергей фото с женой Анной.



Сергей Сидорчук с женой / Фото instagram.com/sydorchuksergey