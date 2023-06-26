Один из лидеров нашей "молодежки" принял участие в двух предыдущих матчах сборной на Евро-2023. Максим Таловеров как стена разрушал острые атаки соперников из Хорватии и Румынии.

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Таловеров: Для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю

На фоне хороших выступлений на молодежном Евро-2023 футболистом заинтересовались клуб из немецкой Бундеслиги. Таловеров попал под прицел Айнтрахта и Вердера.

22-летний футболист отреагировал на интерес со стороны топовых клубов Германии. Таловеров дал патриотический ответ.

Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины,

– ответил футболист.

Отметим, что у Таловерова есть действующий контракт с пражской Славией, который рассчитан до конца 2026 года. Трансферная стоимость Максима составляет миллион евро. Хотя после молодежного Евро-2023 эта сумма, скорее всего, вырастет.

Напомним, что 27 июня команда Руслана Ротаня сыграет свой последний матч группового раунда Евро против Испании. Это самый сложный соперник для "сине-желтых". Начало встречи в Бухаресте в 21:45 (по киевскому времени).

Этот матч определит победителя группы "В". Ведь обе сборные уже гарантировали себе выход в четвертьфинал молодежного Евро-2023.

Что известно о карьере Максима Таловерова