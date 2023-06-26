Один из лидеров нашей "молодежки" принял участие в двух предыдущих матчах сборной на Евро-2023. Максим Таловеров как стена разрушал острые атаки соперников из Хорватии и Румынии.
К теме Шанс о себе заявить: лидером сборной Украины заинтересовались два клуба по немецкой Бундеслиге
Таловеров: Для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю
На фоне хороших выступлений на молодежном Евро-2023 футболистом заинтересовались клуб из немецкой Бундеслиги. Таловеров попал под прицел Айнтрахта и Вердера.
22-летний футболист отреагировал на интерес со стороны топовых клубов Германии. Таловеров дал патриотический ответ.
Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины,
– ответил футболист.
Отметим, что у Таловерова есть действующий контракт с пражской Славией, который рассчитан до конца 2026 года. Трансферная стоимость Максима составляет миллион евро. Хотя после молодежного Евро-2023 эта сумма, скорее всего, вырастет.
Напомним, что 27 июня команда Руслана Ротаня сыграет свой последний матч группового раунда Евро против Испании. Это самый сложный соперник для "сине-желтых". Начало встречи в Бухаресте в 21:45 (по киевскому времени).
Этот матч определит победителя группы "В". Ведь обе сборные уже гарантировали себе выход в четвертьфинал молодежного Евро-2023.
Что известно о карьере Максима Таловерова
- Начинал свою карьеру в Украине, где выступал за юношей из Шахтера, Олимпика и Арсенала.
- В 2019 году Таловеров перешел играть в Чехию, где выступал до февраля 2023-го.
- После чего Максим арендовал австрийский ЛАСК. Арендное соглашение украинца истекает 30 июня 2023 года. Тогда Таловеров вернется в чешскую Славию. За австрийский клуб провел 13 поединков, в которых он не забивал.
- В сезоне-2022/2023 украинский опорник провел 29 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.