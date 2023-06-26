Один із лідерів нашої "молодіжки" взяв участь у двох попередніх матчах збірної на Євро-2023. Максим Таловєров не мов стіна руйнував гострі атаки суперників із Хорватії та Румунії.
До теми Шанс про себе заявити: лідером збірної України зацікавилися два клуби з німецької Бундесліги
Таловєров: Для мене є лише одна команда, про яку я зараз думаю
На тлі гарних виступів на молодіжному Євроо-2023 футболістом зацікавились клуб із німецької Бундесліги. Таловєров потрапив під приціл Айнтрахта та Вердера.
22-річний футболіст відреагував на інтерес зі сторони топових клубів Німеччини. Таловєров дав патріотичну відповідь.
Продовжується молодіжний чемпіонат Європи, для мене є лише одна команда, про яку я зараз думаю – це збірна України,
– відповів футболіст.
Відзначимо, що Таловєров має чинний контракт із празькою Славією, який розрахований до кінця 2026 року. Трансферна вартість Максима складає один мільйон євро. Хоча після молодіжного Євро-2023 ця сума швидше за все, що зросте.
Нагадаємо, що 27 червня команда Руслана Ротаня зіграє свій останній матч групового раунду Євро проти Іспанії. Це найскладніший суперник для "синьо-жовтих". Початок зустрічі у Бухаресті о 21:45 (за київським часом).
Цей поєдинок визначить переможця групи "В". Адже обидві збірні вже гарантували собі вихід у чвертьфінал молодіжного Євро-2023.
Що відомо про кар'єру Максима Таловєрова
- Розпочинав свою кар'єру в Україні, де виступав за юнаків із Шахтаря, Олімпіка та Арсенала.
- У 2019-му Таловєров перейшов грати у Чехію, де виступав до лютого 2023-го.
- Після чого Максима орендував австрійський ЛАСК. Орендна угода українця спливає 30 червня 2023 року. Тоді Таловєров повернеться у чеську Славію. За австрійський клуб провів 13 поєдинків, у яких не забивав.
- У сезоні-2022/2023 український опорник провів 29 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.