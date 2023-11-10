Речь идет о голе Максима Таловерова в матче ЛАСК – Юнион Сент-Жилуаз. 23-летний украинский футболист удвоил преимущество австрийского клуба.

Как это было Вдохновил вызов Реброва: дебютант сборной Украины забил в Лиге Европы – яркое видео

Забил и сразу попал в сборную тура

Защитник выиграл борьбу у соперника на втором этаже после розыгрыша углового в конце первого тайма. Максим забил свой дебютный гол за ЛАСК, где он до конца сезона-2023/2024 играет в аренде. Правда, в арендном соглашении опция выкупа контракта футболиста у пражской Славии.

Во втором тайме ЛАСК добил Юниор Сент-Жилуаз и установил окончательный счет встречи 3:0.

Игру Таловерова высоко оценили в Европе. Статистический портал WhoScored определил свою символическую сборную 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Максим получил одну из самых высоких оценок – 8.9 балла. Он является одним из трех футболистов ЛАСКа, попавших в эту команду недели.

Вот так по-голевому Таловеров отпраздновал свой дебютный вызов в сборную Украины Сергея Реброва, который включил Максима в заявку "сине-желтых" на ключевую игру против Италии в отборе на Евро-2024.



Команда недели Лиги Европы / Скриншот с сайта WhoScored

ЛАСК одержал свою первую победу в этом розыгрыше группового раунда ЛЕ. Однако этот триумф продолжает идти на последней строчке квартета группы "Е".