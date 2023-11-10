Мова йде про гол Максима Таловєрова у матчі ЛАСК – Юніон Сент-Жилуаз. 23-річний український футболіст подвоїв перевагу австрійського клубу.

Як це було Надихнув виклик Реброва: дебютант збірної України забив у Лізі Європи – яскраве відео

Забив та одразу потрапив у збірну туру

Захисник виграв боротьбу у суперника на другому поверсі після розіграшу кутового наприкінці першого таймі. Максим забив свій дебютний гол за ЛАСК, де він до кінця сезону-2023/2024 грає в оренді. Щоправда, в орендній угоді є опція викупу контракту футболіста у празької Славії.

У другому таймі ЛАСК добив Юніор Сент-Жилуаз та встановив остаточний рахунок зустрічі 3:0.

Гру Таловєрова високо оцінили у Європі. Статистичний портал WhoScored визначив свою символічну збірну 4-го туру групового раунду Ліги Європи.

Максим отримав одну з найвищих оцінок – 8.9 бала. Він є одним із трьох футболістів ЛАСКа, які потрапили у цю команду тижня.

Ось так по-гольовому Таловєров відсвяткував свій дебютний виклик у збірну України Сергія Реброва, який включив Максима у заявку "синьо-жовтих" на ключову гру проти Італії у відборі на Євро-2024.



Команда тижня Ліги Європи / Скриншот із сайту WhoScored

ЛАСК здобув свою першу перемогу у цьому розіграші групового раунду ЛЄ. Однак цей тріумф продовжує йти на останній сходинці квартету групи "Е".