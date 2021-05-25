Потеря для сборной Украины

В заявке сборной Германии U-19 нашлось место украинскому форварду Эрику Шуранову. 19-летний футболист желает выступать за страну, в которой родился.

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По информации журналиста Игоря Цыганика, еще в январе 2021 года в адрес УАФ поступило письмо от ФИФА, в котором сообщалось о желании самого Эрика Шуранова изменить футбольное гражданство.

Все. Точка. Есть официальный документ, документ, в котором изъявил желание сам футболист. Я знаю, что там отец говорил, что не все однозначно, что на него не обращали внимания. Есть факт. Возможно, они хотели торговаться, возможно, еще какая-то определенная история. Но это факт, поэтому сейчас что-то говорить нет смысла,

– заявил журналист.

Карьера Шуранова в Германии

Шуранов родился в Германии и является воспитанником Нюргберга, за который выступает до сих пор. В июне 2021 года футболист перейдет в главную команду.

Нападающий имеет в своем активе выступления за украинскую сборную U-18 (1 гол в 2 матчах) и U-17 (3 результативных выстрела в 4 поединках).

В этом сезоне за вторую команду немецкого клуба сыграл 21 встречу во всех турнирах, в которых наколотил аж 15 мячей и отдал один ассист. Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер центрального нападающего в 350 тысяч евро.