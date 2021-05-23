Шуранов открыл счет уже в дебюте встречи. На шестой минуте он получил пас от партнера, после чего пробил в дальний угол ворот. Мяч от штанги залетел в ворота.

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Впоследствии Ганноверу удалось сравнять счет. Но на 74-й минуте Шуранов отличился второй раз. И принес Нюрнбергу победу.

Благодаря этой победе Нюрнберг финишировал на 11 месте в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Что касается Шуранова, то 19-летний нападающий забил 5 голов в этом сезоне. Однако сделал это в 14 матчах, только в 8 случаях выходя в старте. А первый круг игрок почти не играл, просиживая в запасе, или не попадая в заявку на игру.

Видео первого гола Шуранова в матче