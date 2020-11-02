Талантливая украинская теннисистка Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) 2-го ноября опубликовала обновленный рейтинг. В обновленном рейтинге в сотне лучших теннисисток находятся сразу трое украинок.
Украинская теннисистка Марта Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга и занимает 97 позицию. Прорыву Костюк поспособствовал выход в финал турнира в США. Об этом сообщает 24 канал.
Кстати Костюк проиграла драматический финал турнира в США
Элина Свитолина удерживает 5-е место. Даяна Ястремская сохранила 29-е место в рейтинге.
Кто лидирует в рейтинге
Десятка сильнейших теннисисток мира не претерпела изменений. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти. На второй строчке румынка Симона Халеп. Третья – японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA / скриншот
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