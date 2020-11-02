Женская теннисная ассоциация (WTA) 2-го ноября опубликовала обновленный рейтинг. В обновленном рейтинге в сотне лучших теннисисток находятся сразу трое украинок.

Украинская теннисистка Марта Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга и занимает 97 позицию. Прорыву Костюк поспособствовал выход в финал турнира в США. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Костюк проиграла драматический финал турнира в США

Элина Свитолина удерживает 5-е место. Даяна Ястремская сохранила 29-е место в рейтинге.

Кто лидирует в рейтинге

Десятка сильнейших теннисисток мира не претерпела изменений. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти. На второй строчке румынка Симона Халеп. Третья – японка Наоми Осака.



Рейтинг WTA / скриншот

Важно. Из-за пандемии COVID-19 правила ведения рейтинга изменились: в ближайшее время он будет двухлетним и теннисистки не будут терять очки, а только будут набирать, если улучшат прошлогодние результаты.