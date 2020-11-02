Талановита українська тенісистка Костюк дебютувала у топ-100 рейтингу WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) 2-го листопада опублікувала оновлений рейтинг. В оновленому рейтингу в сотні найкращих тенісисток перебувають відразу троє українок.
Українська тенісистка Марта Костюк дебютувала у топ-100 рейтингу і посідає 97 позицію. Прориву Костюк посприяв вихід у фінал турніру у США. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Костюк програла драматичний фінал турніру у США
Еліна Світоліна утримує 5-е місце. Даяна Ястремська зберегла 29-е місце у рейтингу.
Хто лідирує у рейтингу
Десятка найсильніших тенісисток світу не зазнала змін. Очолює рейтинг австралійка Ешлі Барті. На другій сходинці румунка Сімона Халеп. Третя – японка Наомі Осака.
Рейтинг WTA / скриншот
Поділитися новиною