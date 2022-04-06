Тактика Эмери дала результат: Вильярреал неожиданно обыграл Баварию в 1/4 финала ЛЧ

Бавария 6 апреля сыграла на выезде в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Мюнхенцы не смогли обыграть Вильярреал на выезде.

Вильярреал – Бавария 1:0

Гол: Данджума, 8

Бавария на предыдущей стадии 1/8 финала почти не дала шансов сопернику. СБ Зальцбург был уничтожен Левандовским и компанией. По итогам двух поединков – 8:2 в пользу мюнхенцев.

Вильярреал совершил небольшую сенсацию – выбил Ювентус. Первая встреча была окончена мировой 1:1. А вот на выезде "желтая субмарина" даже не увидела соперника на футбольном поле – 0:3, сообщает 24 канал.

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Уже с первых секунд Бавария взяла мяч под контроль. Удар от Мусиала заблокировал защитник. В начале матча гости включили высокий прессинг, приводивший к ошибкам соперника и потерям мяча.

Однако первая атака Вильярреала закончилась голом. Парехо не удалось приложиться по мячу после прицельной передачи с фланга штрафной. Но мяч улетел в ноги Данджума, легко прошившего сетку ворот гостей. Нойер не ожидал такого поворота событий у собственных владений – 1:0.

Видео гола Вильярреала

После пропущенного гола гости стали контролировать мяч еще больше. Киммих несколькими выстрелами проверил бдительность находившегося на месте вратаря "желтой субмарины".

На 41-й минуте хозяева могли удвоить преимущество на табло и даже увеличили его на минуту. Кокелен забросил мяч за воротничок Нойера, который не рассчитал траекторию полета мяча после подачи с фланга. Однако судья усмотрел в этом эпизоде ​​офсайд. Бавария продолжила минимально уступать сопернику.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Вильярреала. Бавария только контролировала мяч, но 100-процентных моментов так и не создала.

Бестолковое преимущество Баварии

Бавария в атаках начала второй тайм. Ни Мюллер, ни Левандовский не смог замкнуть прострел во вратарском сопернике.

Морено дальним ударом поразил каркас ворот.

Коман классно закручивал в дальнюю девятку, но мяч на пути к воротам встретил голову игрока Вильярреала, который перевел его на угловой.

Вильярреал минимально обыграл Баварию в Испании – 1:0.

Ответный матч между Баварией и Вильярреалом состоится 12 апреля в Мюнхене.