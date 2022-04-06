Манчестер Сити – Атлетико 1:0
Гол: Де Брюйне, 70
- В предыдущем туре Атлетико встречалось с еще одним клубом из Манчестера, но Юнайтед. В первом поединке была зафиксирована мировая 1:1, а вот в ответном матче "матрасники" минимально обыграли подопечных Ральфа Рангника (0:1).
- МанСити в первой встрече уже оформило путевку в четвертьфинал. "Горожане" разгромили Спортинг со счетом 5:0. А уже во втором матче расписали "сухую" ничью 0:0, сообщает 24 канал.
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Уже с первых секунд МанСити взял под контроль мяч. Силва упал в штрафной соперника, сигнализируя о нарушении правил. Но судья никак не отреагировал на апелляцию футболиста Сити.
Тотальное преимущество "горожан" в контроле мяча не приводило к каким-либо опасным моментам у ворот Атлетико.
Почти без моментов проходил первый тайм. Вновь игрок МанСити оказался на газоне, но арбитр встречи и в этом эпизоде был неумолим. Де Брюйне не смог убедить судью, позволившего продолжать игру.
Первая часть встречи закончилась нулевой мировой.
Победный гол капитана
В начале второй 45-минутки МанСити заработал право на перспективный штрафной. Де Брюйне взялся исполнять стандарт и чуть не записал свою фамилию на табло. Облак в эффектном прыжке помешал голу.
На экваторе второго тайма хозяева наконец-то размочили нули на табло. Вышедший на замену фоден классно стянул на себя нескольких игроков соперника, отдал отличную передачу на Де Брюйне, который ударом в дальний угол открыл счет в матче – 1:0.
Видео гола МанСити
После одного из эпизодов на футбольном поле вспыхнули эмоции. Разнимать футболистов взялись главные тренеры команда Гвардиола и Симионе.
МанСити минимально обыграл Атлетико на домашнем поле – 1:0.