Вільярреал – Баварія 1:0
Гол: Данджума, 8
- Баварія на попередній стадії 1/8 фіналу майже не дала шансів супернику. РБ Зальцбург був знищений Левандовським і компанією. За підсумками двох поєдинків – 8:2 на користь мюнхенців.
- Вільярреал створив невеличку сенсацію – вибив Ювентус. Перша зустріч була закінчена мировою 1:1. А от на виїзді "жовта субмарина" навіть не побачила суперника на футбольному полі – 0:3, повідомляє 24 канал.
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Вже з перших секунд Баварія взяла м'яч під контроль. Удар від Мусіала заблокував захисник. На початку матчу гості включили високий пресинг, який приводив до помилок суперника та втрат м'яча.
Однак перша ж атака Вільярреала закінчилась голом. Парехо не вдалось добре прикластись по м'ячу після прицільної передачі з флангу штрафного. Але м'яч відлетів у ноги Данджума, який легко прошив сітку воріт гостей. Ноєр не очікував такого повороту подій біля власних володінь – 1:0.
Відео голу Вільярреала
Після пропущеного голу гості ще більше стали контролювати м'яч. Кімміх декількома пострілами перевірив пильність воротаря "жовтої субмарини", який був на місці.
На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Вільярреала. Баварія лише контролювала м'яч, але 100-відсоткових моментів так і не створила.
Безтолкова перевага Баварії
Баварія в атаках розпочала другий тайм. Ні Мюллер, ні Левандовський не зміг замкнути простріл у воротарському суперника.
Морено дальнім ударом поцілив у каркас воріт.
Коман класно закручував у дальню дев'ятку, але м'яч на шляху до воріт зустрів голову гравця Вільярреала, який перевів його на кутовий.
Вільярреал мінімально обіграв Баварію в Іспанії – 1:0.