Вільярреал – Баварія 1:0

Гол: Данджума, 8

Баварія на попередній стадії 1/8 фіналу майже не дала шансів супернику. РБ Зальцбург був знищений Левандовським і компанією. За підсумками двох поєдинків – 8:2 на користь мюнхенців.

Вільярреал створив невеличку сенсацію – вибив Ювентус. Перша зустріч була закінчена мировою 1:1. А от на виїзді "жовта субмарина" навіть не побачила суперника на футбольному полі – 0:3, повідомляє 24 канал.

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Вже з перших секунд Баварія взяла м'яч під контроль. Удар від Мусіала заблокував захисник. На початку матчу гості включили високий пресинг, який приводив до помилок суперника та втрат м'яча.

Однак перша ж атака Вільярреала закінчилась голом. Парехо не вдалось добре прикластись по м'ячу після прицільної передачі з флангу штрафного. Але м'яч відлетів у ноги Данджума, який легко прошив сітку воріт гостей. Ноєр не очікував такого повороту подій біля власних володінь – 1:0.

Відео голу Вільярреала

Після пропущеного голу гості ще більше стали контролювати м'яч. Кімміх декількома пострілами перевірив пильність воротаря "жовтої субмарини", який був на місці.

Незарахований красень-гол! На 41-й хвилині господарі могли подвоїти перевагу на табло й навіть збільшили її на хвилину. Кокелен закинув м'яч за комірець Ноєра, який не розрахував траєкторії польоту м'яча після подачі з флангу. Однак суддя угледів у цьому епізоді офсайд. Баварія продовжила мінімально поступатись супернику.

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Вільярреала. Баварія лише контролювала м'яч, але 100-відсоткових моментів так і не створила.

Безтолкова перевага Баварії

Баварія в атаках розпочала другий тайм. Ні Мюллер, ні Левандовський не зміг замкнути простріл у воротарському суперника.

Морено дальнім ударом поцілив у каркас воріт.

Коман класно закручував у дальню дев'ятку, але м'яч на шляху до воріт зустрів голову гравця Вільярреала, який перевів його на кутовий.

Вільярреал мінімально обіграв Баварію в Іспанії – 1:0.

Зверніть увагу! Матч-відповідь між Баварією та Вільярреалом відбудеться 12 квітня у Мюнхені.