Авария с такси

Авария произошла на одной из центральных улиц Вальядолида утром (около 6:35). Гонсало Плата за рулем Mercedes влетел в такси.

В то же время Юная фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе

От удара такси перевернулось на бок – пассажир вылетел из автомобиля, а водителя такси пришлось доставать спасателям. Они в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

Поврежденной оказалась и витрина магазина оптики.

По данным журналистов, у футболиста была вдвое превышена допустимая норма алкоголя – 0,6 промилле.

Футболист был задержан.

В футбольном клубе Вальядолид подтвердили информацию об аварии с участием Платы. Клуб начал дисциплинарное расследование в отношении игрока.