Аварія з таксі

Аварія сталася на одній з центральних вулиць Вальядоліда вранці (близько 6:35). Гонсало Плата за кермом Mercedes влетів у таксі.

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Від удару таксі перекинулося на бік – пасажир вилетів з автомобіля, а водія таксі довелося діставати рятувальникам. Вони в лікарні, але їх життю нічого не загрожує.

Пошкодженим виявилася і вітрина магазину оптики.

За даними журналістів, у футболіста була вдвічі перевищена допустима норма алкоголю – 0,6 проміле.

Футболіста було затримано.

У футбольному клубі Вальядолід підтвердили інформацію про аварію за участі Плати. Клуб розпочав дисциплінарне розслідування щодо гравця.