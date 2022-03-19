Такого, как Тимощук, нужно вычеркнуть из истории Украины – защитник Движения Белый

Защитник Движения Максим Белый прокомментировал молчание Анатолия Тимощука. Футболист львовского клуба не понимает такую позицию бывшего лидера сборной Украины.

Поставил в хороший пример Ракицкого

31-летний защитник львовского Движения выразил свое мнение об отсутствии реакции российских спортсменов на войну между их страной и Украиной. По мнению Максима Белого, у футболистов, играющих в российском чемпионате, дела идут прекрасно, зачем им реагировать на военные действия – большие зарплаты, состояние, имения.

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Белый поставил в хороший пример Ярослава Ракицкого, который вслед за Андреем Ворониным покинул российский клуб.

"О Ракицком многие годы кричали, что он сепаратист, но я знал, насколько он любит Донецк и Украину. Ярослав в первые дни войны покинул Зенит и сказал, что он думает по поводу войны", – сказал защитник Движения.

Белый: У меня поначалу был шок

Футболист львовского клуба не смог обойти стороной молчания Анатолия Тимощука, который в прошлом считался одним из крупнейших патриотов сборной Украины. Белый не понимает, почему Тимощук так себя ведет. Максим добавил, что таких эксфутболистов и псевдопатриотов нужно вычеркивать из истории Украины.

Есть пример Тимощука, избравшего другой путь. Я бы как-то мог бы его понять, будь он из восточных областей Украины, но он из Луцка. Сейчас действительно вся Украина едина, как никогда. Патриотизм в каждом уголке нашей страны так высок, что даже сложно подобрать слова. Что касается позиции Тимощука, у меня сначала был шок, но это его решение, и я не хочу это обсуждать. У нас есть свои герои, которыми следует увлекаться. Такого, как Тимощук, нужно вычеркнуть из истории Украины,

– заявил Максим Белый.