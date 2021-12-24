Домашний матч Лиги чемпионов с миланским Интером стал последним в нынешнем сезоне для 20-летнего Траоре. Начальник медицинской службы донецкого клуба рассказал, как продвигается восстановление футболиста из Буркина-Фасо.
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6 декабря была выполнена вторая внутрисуставная операция. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация продлится около шести-семи месяцев. Такой травмы у игроков Шахтера я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава за всю свою карьеру не видел. Как мы и говорили, если все нормально, это около девяти месяцев,
– сказал Глущенко.
Травма и карьера Траоре
- Форвард Шахтера травмировался 28 сентября в матче против Интера (0:0). Уже в начале матча на Траоре жестко сыграли в подкате, игрок держался за колено. После помощи медиков 20-летний футболист покинул поле лишь на носилках.
- Траоре перешел в Шахтер из Аякса в июле этого года. Донецкий клуб оплатил за него 10 миллионов евро. В этом сезоне нападающий успел провести 14 поединков, в которых забил девять голов.