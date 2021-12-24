Домашній матч Ліги чемпіонів із міланським Інтером став останнім у нинішньому сезоні для 20-річного Траоре. Начальник медичної служби донецького клубу розповів, як просувається відновлення футболіста з Буркіна-Фасо.
Дивіться також Забивному нападнику Шахтаря потрібна ще одна операція після моторошної травми у Лізі чемпіонів
6 грудня було виконано другу внутрішньосуглобову операцію. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Реабілітація триватиме близько шести-семи місяців. Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив. Як ми й говорили, якщо все нормально, це близько дев'яти місяців,
– сказав Глущенко.
Травма та кар'єра Траоре
- Форвард Шахтаря травмувався 28 вересня у матчі проти Інтера (0:0). Вже на початку матчу на Траоре жорстко зіграли у підкаті, гравець тримався за коліно. Після допомоги медиків 20-річний футболіст покинув поле лише на ношах.
- Траоре перейшов до Шахтаря з Аякса у липні цього року. Донецький клуб сплатив за нього 10 мільйонів євро. Цього сезону нападник встиг провести 14 поєдинків, у яких забив дев'ять голів.