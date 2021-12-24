Домашній матч Ліги чемпіонів із міланським Інтером став останнім у нинішньому сезоні для 20-річного Траоре. Начальник медичної служби донецького клубу розповів, як просувається відновлення футболіста з Буркіна-Фасо.

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6 грудня було виконано другу внутрішньосуглобову операцію. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Реабілітація триватиме близько шести-семи місяців. Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив. Як ми й говорили, якщо все нормально, це близько дев'яти місяців,

– сказав Глущенко.

Травма та кар'єра Траоре