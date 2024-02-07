Майк Тайсон показал совместное фото с боксером, которому откусил ухо в поединке
7 февраля 2024, 16:32Читати новину українською
Источник:инстаграм Майка Тайсона
Американский боксер Майк Тайсон встретился с бывшим соперником на ринге Эвандером Холифилдом. Он опубликовал фотографию.
Соответствующим фото Майк поделился в социальных сетях. Он вспомнил "укус".
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Боксеры обменялись любезностями в комментариях
"Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом", – написал Тайсон в комментарии к фото.
"Я тебя люблю, Майк", – ответил Холифилд.
Совместное фото боксеров / из инстаграма Тайсона
Что известно о знаменитом бое
- Бой между Тайсоном и Холифилдом получил статус "Событие года" по версии журнала "Ринг". Писательница и обозревательница Кэтрин Данн опубликовала статью, где критиковала Холифилда за спорный поединок с Тайсоном и обвинила СМИ в предвзятости против последнего.
- В документальном фильме "Тайсон" Майк заявил, что он укусил своего соперника в отместку за удары головой, которые он получил.
- 16 октября 2009 года, в шоу Опры Уинфри, Тайсон публично извинился перед Холифилдом. Эвандер принял извинения и простил Майка.