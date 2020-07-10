Тайсон поздравил игрока "Динамо" с победой в Кубке Украины: фото
Полузащитник "Шахтера" Тайсон не обошел вниманием триумф "Динамо" в Кубке Украины.
Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон поздравил уругвайского игрока "Динамо" Карлоса де Пену в соцсети Instagram: "Поздравляю, друг мой. Респект футболу".
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Один из лидеров "горняков" написал приветствие на английском и русском (латиницей) языках, добавив "уважение футбола".
Динамо – Ворскла: главное
- В матче финала Кубка Украины "Динамо" с трудом обыграло "Ворсклу". Основное время завершилось со счетом 1:1, а киевляне оказались сильнее в серии пенальти. Решающий удар на счету Артема Шабанова.
- Для "Динамо" это 12-й в истории клуба трофей Кубка Украины. Последний к этому моменту Кубок команда выиграла в 2015 году.
- "Ворскла" принимала участие во втором в своей истории финале. В 2009 году команда выиграла в поединке с "Шахтером".