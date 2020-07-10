Полузащитник "Шахтера" Тайсон не обошел вниманием триумф "Динамо" в Кубке Украины.

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон поздравил уругвайского игрока "Динамо" Карлоса де Пену в соцсети Instagram: "Поздравляю, друг мой. Респект футболу".

Смотрите также: "Динамо" выставит Кубок Украины для болельщиков: где можно увидеть трофей

Один из лидеров "горняков" написал приветствие на английском и русском (латиницей) языках, добавив "уважение футбола".

Динамо – Ворскла: главное