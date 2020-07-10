Півзахисник "Шахтаря" Тайсон не оминув увагою тріумф "Динамо" в Кубку України.

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон привітав уругвайського гравця "Динамо" Карлоса де Пену в соцмережі Instagram: "Вітаю, друже мій. Респект футболу".

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Один з лідерів "гірників" написав вітання англійською та російською (латиною) мовами, додавши "повагу футболу".

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