Тайсон привітав гравця "Динамо" з перемогою в Кубку України: фото
Півзахисник "Шахтаря" Тайсон не оминув увагою тріумф "Динамо" в Кубку України.
Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон привітав уругвайського гравця "Динамо" Карлоса де Пену в соцмережі Instagram: "Вітаю, друже мій. Респект футболу".
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Один з лідерів "гірників" написав вітання англійською та російською (латиною) мовами, додавши "повагу футболу".
Динамо – Ворскла: головне
- У матчі фіналу Кубка України "Динамо" насилу обіграло "Ворсклу". Основний час завершився з рахунком 1:1, а кияни виявилися сильнішими в серії пенальті. Вирішальний удар на рахунку Артема Шабанова.
- Для "Динамо" це 12-й в історії клубу трофей Кубка України. Останній до цього моменту Кубок команда виграла в 2015 році.
- "Ворскла" приймала участь у другому в своїй історії фіналі. У 2009 році команда виграла в поєдинку з "Шахтарем".