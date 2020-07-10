"Динамо" выставит Кубок Украины для болельщиков: где можно увидеть трофей
В среду, 8 июля, киевское "Динамо" в 12-й раз в своей истории выиграло Кубок Украины. Киевляне сумели одолеть "Ворсклу" лишь в серии пенальти и вернуть трофей в клуб через пять лет.
"Динамо" выставит для болельщиков Кубок Украины в офисе фан-клуба, он будет свободным для посещения. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Офис находится на улице Грушевского, 3. Презентация будет работать в пятницу с 12:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. А потом в понедельник-пятницу – с 10:00 до 18:00.
Динамо – Ворскла: главное
- В матче финала Кубка Украины "Динамо" с трудом обыграло "Ворсклу". Основное время завершилось со счетом 1:1, а киевляне оказались сильнее в серии пенальти. Решающий удар на счету Артема Шабанова.
- Для "Динамо" это 12-й в истории клуба трофей Кубка Украины. Последний к этому моменту Кубок команда выиграла в 2015 году.
- "Ворскла" принимала участие во втором в своей истории финале. В 2009 году команда выиграла в поединке с "Шахтером".