В среду, 8 июля, киевское "Динамо" в 12-й раз в своей истории выиграло Кубок Украины. Киевляне сумели одолеть "Ворсклу" лишь в серии пенальти и вернуть трофей в клуб через пять лет.

"Динамо" выставит для болельщиков Кубок Украины в офисе фан-клуба, он будет свободным для посещения. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Офис находится на улице Грушевского, 3. Презентация будет работать в пятницу с 12:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. А потом в понедельник-пятницу – с 10:00 до 18:00.

Динамо – Ворскла: главное