Возвращение хавбека "Шахтера" Тайсона в "Интернасьональ" оказалось под угрозой срыва.

Причиной тому, вероятно, послужит уход с поста главного тренера "Интернасьонала" аргентинского тренера Эдуардо Коудета, с которым Тайсон имел прекрасные отношения и ранее договаривался о возвращении в команду, сообщает Revista Colorada.

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В частности, агент Тайсона Диего Дорнеллес, который раньше категорически заявлял о скором возвращении футболиста в Бразилию, после ухода Коудета не стал комментировать информацию о возможном переходе его клиента в "Интернасьонал" летом 2021 года.

К слову. Несколько дней назад Эдуардо Коудет принял предложение возглавить испанскую "Сельту".

Уникальность Тайсона

Бразильца можно назвать двигателем атак "Шахтера", ведь он участвует практически во всех комбинациях команды в нападении. Универсализм позволяет тренерам "горняков" задействовать хавбека на разных позициях в полузащите.

Игрок сделал себе имя в Европе еще по выступлениям за "Металлист". Выступая за харьковчан, бразилец регулярно выступал в Лиге Европы, забив в турнире 7 голов. Особенно запомнился выстрел в ворота "Русенборга", нанесенный слета в стиле Марко ван Бастена.

Перейдя в "Шахтер" в 2013 году, Тайсон раскрыл себя и на уровне Лиги чемпионов, отметившись в лучшем турнире континента 4 голами. В Лиге Европы бразилец также не молчал – 8 голов и выход в полуфинал турнира в 2016-м и 2020-м годах.