Повернення хавбека "Шахтаря" Тайсона в "Інтернасьйональ" опинилось під загрозою зриву.

Причиною тому, ймовірно, послужить відхід з поста головного тренера "Інтернасьонала" аргентинського тренера Едуардо Коудета, з яким Тайсон мав чудові стосунки і раніше домовлявся про повернення в команду, повідомляє Revista Colorada.

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Зокрема, агент Тайсона Дієго Дорнеллес, який раніше категорично заявляв про швидке повернення футболіста до Бразилії, після відходу Коудета не став коментувати інформацію про можливий перехід його клієнта в "Інтернасьонал" влітку 2021 року.

До слова. Кілька днів тому Едуардо Коудет прийняв пропозицію очолити іспанську "Сельту".

Унікальність Тайсона

Бразильця можна назвати двигуном атак "Шахтаря", адже він бере участь практично у всіх комбінаціях команди в нападі. Універсалізм дозволяє тренерам "гірників" задіяти хавбека на різних позиціях в півзахисті.

Гравець зробив собі ім'я в Європі ще за виступами за "Металіст". Виступаючи за харків'ян, бразилець регулярно виступав в Лізі Європи, забивши в турнірі 7 голів. Особливо запам'ятався постріл у ворота "Русенборга", нанесений зльоту в стилі Марко ван Бастена.

Перейшовши в "Шахтар" в 2013 році, Тайсон розкрив себе і на рівні Ліги чемпіонів, відзначившись в найкращому турнірі континенту 4 голами. У Лізі Європи бразилець також не мовчав – 8 голів і вихід у півфінал турніру в 2016-му та 2020 роках.