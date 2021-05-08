В ноябре 2015 года Фьюри единогласным решением победил Кличко-младшего и завоевал его титулы. По словам британца, после этого ему стало очень сложно искать мотивацию.

К слову Кличко психологически не был на ринге в бою с Фьюри, – британский боксер

"Кличко был одним из тех бойцов, которые обладают хорошими боксерскими навыками и работой ног. Он был хорош во всем. Но я всегда говорил, что это игра для молодых парней. Дедушки не могут победить молодых бойцов, какими бы хорошими они себя ни представляли. Они никогда не побьют молодого и активного бойца", – заявил Тайсон.

Так что на самом деле у Кличко не было ни единого шанса в бою со мной. Если говорить честно, это был односторонний поединок. Что было, то было,

– сказал Фьюри.

Кличко – Фьюри: коротко

После поражения Фьюри украинский боксер почти 2 года не выходил на ринг, так как без успеха добивался реванша. Фьюри заявил о проблемах с психическим здоровьем и ушел из бокса.

Впоследствии непобедимый Тайсон успешно вернулся и стал чемпионом мира по версии WBC.

Между тем Кличко в 2017 году уступил Энтони Джошуа и завершил карьеру. Что интересно, Джошуа и Фьюри могут провести бой в 2021 году и впервые определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Кличко – Фьюри видеообзор