Не знаю, что случилось с Кличко, когда он дрался с Фьюри
Временный чемпион мира по версии WBC Уайт выразил возмущение, что Фьюри не отвечает за свои слова на ринге. Как известно, Тайсон, который за словом в карман не полезет, остро высказывается перед каждым поединком.
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Диллиан Уайт считает, что Кличко психологически не находился на ринге во время поединка с Фьюри.
"Все позволяют Фьюри не отвечать за то, что он несет чушь. Это разочаровывает. Кличко был отличным бойцом, великим чемпионом, но я не знаю, что случилось с Кличко в тот день, когда он дрался с Фьюри.
В некоторых боях Владимир был хорош, но в некоторых казалось, что психологически он не находится на ринге. В тот вечер он точно не был там, а мы так и не увидели реванша", – сказал Уайт.
Кличко – Фьюри видеообзор
- После поражения Фьюри украинский боксер почти 2 года не выходил на ринг, так как без успеха добивался реванша. Фьюри заявил о проблемах с психическим здоровьем и ушел из бокса.
- Впоследствии непобедимый Тайсон успешно вернулся и стал чемпионом мира по версии WBC.
- А Кличко в 2017 году уступил Энтони Джошуа и завершил карьеру. Что интересно, Джошуа и Фьюри могут провести бой в 2021 году и впервые определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.