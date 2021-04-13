Не знаю, что случилось с Кличко, когда он дрался с Фьюри

Временный чемпион мира по версии WBC Уайт выразил возмущение, что Фьюри не отвечает за свои слова на ринге. Как известно, Тайсон, который за словом в карман не полезет, остро высказывается перед каждым поединком.

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Диллиан Уайт считает, что Кличко психологически не находился на ринге во время поединка с Фьюри.

"Все позволяют Фьюри не отвечать за то, что он несет чушь. Это разочаровывает. Кличко был отличным бойцом, великим чемпионом, но я не знаю, что случилось с Кличко в тот день, когда он дрался с Фьюри.

В некоторых боях Владимир был хорош, но в некоторых казалось, что психологически он не находится на ринге. В тот вечер он точно не был там, а мы так и не увидели реванша", – сказал Уайт.

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