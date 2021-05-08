У листопаді 2015 року Ф'юрі одноголосним рішенням переміг Кличка-молодшого і завоював його титули. За словами британця, після цього йому стало дуже складно шукати мотивацію.

До слова Кличко психологічно не був у ринзі в бою з Ф'юрі, – британський боксер

"Кличко був одним з тих бійців, які мають гарні боксерськими навичками і роботу ніг. Він був гарний в усьому. Але я завжди говорив, що це гра для молодих хлопців. Дідусі не можуть перемогти молодих бійців, якими б хорошими вони себе не уявляли. Вони ніколи не поб'ють молодого і активного бійця", – заявив Тайсон.

Так що насправді у Кличка не було жодного шансу в бою зі мною. Якщо говорити чесно, це був односторонній поєдинок. Що було, то було,

– сказав Ф'юрі.

Кличко – Ф'юрі: коротко

Після поразки Ф'юрі український боксер майже 2 роки не виходив у ринг, адже без успіху добивався реваншу. Ф'юрі заявив про проблеми з психічним здоров'ям і пішов з боксу.

Згодом непереможний Тайсон успішно повернувся і став чемпіоном світу за версією WBC.

Натомість Кличко у 2017 році поступився Ентоні Джошуа й завершив кар'єру. Що цікаво, Джошуа та Ф'юрі можуть провести бій у 2021 році та вперше визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Кличко – Ф'юрі відеоогляд