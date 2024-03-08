"Разобью ему лицо в клетке": Тайсон Фьюри вызвал на бой в октагон экс-чемпиона UFC

"Цыганский король" продолжает разбрасываться громкими заявлениями и угрозами. Тайсону Фьюри не понравились слова Фрэнсиса Нганну после их очной дуэли.

В пятницу, 8 марта, в Саудовской Аравии состоится большой вечер бокса. Хедлайнером события станет поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

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Тайсон вызывает Нганну на бой ММА

Для камерунца это будет лишь второй бой в боксерской карьере, ранее он становился чемпионом UFC. В первом в октябре прошлого года Фрэнсис неплохо показал себя против Тайсона Фьюри.

Британец тогда побывал в нокдауне, но все же выиграл по решению судей. В конце концов Нганну позволил себе самоуверенно высказаться о Фьюри, но тот решил ему резко ответить.

Я хочу, чтобы AJ побил Нганну из-за того, как он ведет себя после того, как я помог ему заработать. Это безумие, как деньги могут изменить людей. Он был очень скромным, когда я дрался с ним, а теперь он дерзкий парень. После того, как я дважды разберусь с Усиком, если Нганну победит, я хочу выйти с ним в клетку в маленьких перчатках. Потому что он говорил всякую чушь, что бокс меня оберегает. Я так не думаю. Я разобью ему лицо в клетке,

– заявил Тайсон.

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Джошуа на стороне Усика

Напомним, что Фьюри ожидает бой против Александра Усика. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Вероятно, победитель после этого встретится с триумфатором поединка Джошуа – Нганну.

К слову, сам Джошуа ранее признавался, что поддержит в этом бою Усика. Энтони не понравилось вызывающее поведение Фьюри, поэтому он готов поддержать украинца, который дважды его победил.